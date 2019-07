Vene saatkond vastas Reinsalu avaldusele MH17 kohta: selgub, et mõnele on süüdlane juba teada

„Venemaa on teinud alates tragöödia esimesest päevast selle uurimisel koostööd Hollandi, Hollandi julgeolekuküsimuste nõukogu ja Ühise Uurimismeeskonnaga (JIT), esitades kogu olemasoleva informatsiooni lennu MH17 kohta. Edastatud tõendeid on aga kangekaelselt ignoreeritud või need vaikitakse JIT uurimisprotseduurides jätkuvalt maha. Toimuva juurdluse politiseerimise kohta võttis äärmiselt selgelt sõna Malaisia peaminister Mahathir Mohamad, kes viitas käesoleva aasta 31. mail pressikonverentsil Tokyos sellele, et tragöödia asjaolude uurimine on keskendunud katsele süüdistada juhtunus Venemaad. Ta ei varjanud oma pettumust selles, et seni ei ole seega teada, kes lasi lennuki pihta välja raketi.

Selgub, et mõnele on see juba teada. Praegu välja ilmuvad avaldusi, kus Venemaa „määratakse” Ukraina taevas toimunud tragöödia süüdlaseks, ei saa hinnata teisiti kui katset juhtida toimuv juurdlus kõrvale erapooletust analüüsist.