Vene saatkond hoiatab Eestisse saabuvaid turiste liiklusõnnetuste eest sõjaväesõidukitega, kaitseväe sõnul on tegu väärinfoga

„Võttes arvesse Eesti Vabariiki külastavate Venemaa kodanike kasvavat arvu, juhime tähelepanu sagenevatele sõjaväeõppustele Eesti Vabariigi territooriumil ja sõjaväetehnika osavõtul toimunud liiklusõnnetuste arvu kasvule, mis pole hoopiski mitte positiivne nähtus. Olge äärmiselt tähelepanelikud ja ettevaatlikud!” teatas Venemaa saatkond.

ℹ️ С учетом возросшего числа российских граждан, посещающих ЭР, обращаем внимание на участившиеся военные учения на территории ЭР и рост числа ДТП с участием военной техники, что само по себе отнюдь не позитивное явление.



Будьте предельно бдительны и осторожны❗️.



Фото:Postimees pic.twitter.com/33zui1jipg — Rus Embassy Estonia (@RusEmbEst) November 1, 2019

Eesti kaitseväe peastaabi pressijaoskonna ülema, major Arvo Jõesalu sõnul ei ole Venemaa saatkonna väide, et kaitseväe tehnikaga on sagenenud liiklusõnnetused tõene.

"Pigem on õnnetused kaitseväe tehnikaga harvad ning kohe kindlasti ei paista millegi erilisega üldises liiklusstatistikas silma. Kaitseväele jäävad saatkonna kaalutlused väärinfo levitamisel arusaamatuks," lisas Jõesalu. Tema sõnul on kaitseväele liiklusohutus ja kaasliiklejate turvalisus ülimalt olulised.

Rohkem Vene turiste on Eestisse oodata seetõttu, et esmaspäeval, 4. novembril tähistatakse Venemaal rahvusliku ühtsuse päeva, mis on puhkepäev.

Eile kella 14.30 paiku sai häirekeskus teate, et Põlvamaal Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee 207. kilomeetril on juhtunud liiklusõnnetus.

Esialgsetel andmetel kadusid ühel kolonnis liikunud Daf veokil ootamatult pidurid, mistõttu sõitis see otsa kahele ees liikunud masinale, teatas lõuna prefektuuri pressiesindaja Ragne Keisk Delfile.

Kokkupõrke tagajärjel paiskusid kaks veokit kraavi. Praegu teadaolevalt sai ühes masinas olnud juht ka kergemalt viga ning meedikud andsid talle sündmuskohal esmaabi.