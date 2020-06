Vene riigiduumal palutakse tühistada MRP hukkamõistmine ja „Balti riikide NSVL-ist legitiimse lahkumise illusioon”

Sellega seoses leiavad kirja autorid, et Saksamaa ja Nõukogude Liidu vahelist mittekallaletungilepingut, sealhulgas täiendavat protokolli, on õige tunnistada „Nõukogude juhtkonna sunnitud sammuks, mille dikteeris püüe kaitsta Nõukogude Liidu rahvuslikke ja riiklikke huve ja julgeolekut”. Pöördumise autorid rõhutavad, et protokoll ei näinud ette ega tinginud Poola jagamist ning Bessaraabia, Bukoviina ja Balti riikide ühendamist Nõukogude Liiduga. „Selline lähenemine ei peegelda tegelikke sündmusi,” öeldakse kirjas.

Allakirjutanud peavad argumente ja süüdistusi, mis olid aluseks 1989. aasta otsuse vastuvõtmisele, „põhjendamatuteks ajaloolise tõe seisukohalt”.

„Vene riikluse uuel arenguetapil ei anna Suure Võidu pärijate võitjaloorberid, poliitiline iseseisvus ja sõltumatus rahu Teise maailmasõja vallapäästjatele... Oleme seaduseelnõu autori arvamusega nõus selles, et komisjoni liikmed, kes võtsid aktiivselt osa selle otsuse ettevalmistamisest, järgisid samaaegselt ka teist eesmärki – luua illusioon väidetavalt mitte oma tahtel Nõukogude Liidu koosseisu astunud Balti vabariikide Nõukogude Liidu koosseisust lahkumise legitiimsusest,” öeldakse kirjas.

Lõpuks öeldakse kirjas, et 1989. aastal vastu võetud otsus oli veel üks täiendav tegur Nõukogude Liidu lagunemise algamiseks ning lõi „normatiivse” aluse Teise maailmasõja ja Suur Isamaasõja ajaloo edasiseks võltsimiseks.

„Jagame arvamust, et ajaloosündmuste tuuma, põhjuseid ja tagajärgi moonutava otsuse edasine kehtimine Vene Föderatsiooni territooriumil ei vasta Venemaa riiklikele huvidele ning loob pinnase spekulatsioonidele, mis on suunatud kodanikuühiskonna lõhestamisele ja Nõukogude Liidu süüdistamisele Teise maailmasõja vallapäästmises Hitleri Saksamaa kõrval,” öeldakse kirjas.