Vene riigiduuma võttis vastu „suveräänse interneti” seaduse

Väljatöötajate mõte on, et uus seadus peab tagama interneti ohutu ja kindla funktsioneerimise Venemaal, ning see on vastus 2018. aastal USA-s vastu võetud riikliku küberjulgeoleku strateegiale, vahendab RBK.

Enamik uue seaduse normidest peaksid heakskiidu korral föderatsiooninõukogus ja kinnitamise korral presidendi poolt jõustuma selle aasta 1. novembril.

Seaduse peamised sätted on:

- Kõik sideoperaatorid peavad paigaldama eriseadmed, mille neile annab järelevalveorgan Roskomnadzor. Ohu korral saab Roskomnadzor juhtida nende kaudu internetiliikluse marsruute. Ohtude nimekirja ning seadmete paigaldamise ja ekspluateerimise korra peab kindlaks määrama valitsus.

- Mainitud seadmed hakkavad ka liiklust filtreerima, blokeerides ligipääsu Venemaal keelatud veebilehtedele (praegu teevad seda internetiteenuse pakkujad).

- 2021. aasta 1. jaanuariks tuleb luua riiklik domeeninimede süsteem.

Interneti Venemaal kindla, ohutu ja tervikliku funktsioneerimise tagamise koordineerimine jääb Roskomnadzori ülesandeks.

Eelnõu esitati riigiduumale 2018. aasta detsembris. Seaduse jõustamise kulusid hinnatakse enam kui 30 miljardile rublale (412 miljonile eurole).