Vene riigiduuma väliskomitee esimees: Põlluaasa avaldused Tartu rahu kohta õõnestavad piirilepingu allkirjastamist

„2. veebruaril möödub sada aastat Tartu rahulepingu allakirjutamisest. Tartu rahuga tunnustas Venemaa Eestit, lõppes Vabadussõda ning pandi paika Eesti-Vene piir. Taasiseseisvumisel tunnustasid kõik riigid meid Eesti Vabariigi õigusjärglasena kõikides selle tunnustes, kaasa arvatud riigipiir. Tartu rahuleping on kehtiv ja on tänaseni ÜRO kehtivate rahvusvaheliste lepingute registris,” ütles Põlluaas oma pöördumises.

„Eesti parlamendi spiikri avaldused Tartu rahulepingu kohta Vene-Eesti piiri küsimises on ebakorrektsed ja vastuvõetamatud. Need paiskavad Moskva ja Tallinna ajas tagasi 15 aastat – 2005. aastasse – ja õõnestavad uue piirilepingu allkirjastamise jõupingutusi,” kirjutas Slutski Twitteris.

Venemaa välisministeeriumi ametlik esindaja Maria Zahharova väljendas kahetsust, et Tallinn jätkab suhete normaliseerimise asemel Venemaaga absurdsete avalduste tegemist territoriaalsete pretensioonide kohta seoses Tartu rahulepinguga, ja rõhutas, et see teema on igaveseks suletud ja Tartu rahuleping kuulub ajalukku.