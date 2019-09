Vene riigiduuma liige nimetas Reinsalu okupatsioonikahjude sissenõudmist russofoobseks absurdiks ja süüdistas Reformierakonda

Železnjaki sõnul püüab Eesti kui üks Brüsseli noorematest partneritest viimastel aastatel pidevalt tõestada Euroopa Liidule oma ustavust, valides selleks Venemaa-vastase retoorika, vahendab RIA Novosti.

„Eesti välisministri väljaöeldud pretensioonide alusetuse sügavust on isegi võimatu tõsiselt arutada. Sellised avaldused ei ole selle taseme diplomaadi väärilised, kes peaks teadma oma maa ajalugu. Mingisugustest pretensioonidest Venemaale „nõukogude okupatsiooni” eest ei saa juttugi olla, seda enam ei ole see menetluse objekt rahvusvahelise kohtu tasemel. Ma arvan, et Eesti välisministeeriumis mõistetakse seda samuti, aga suutmata leida muud ettekäänet russofoobseks väljaastumiseks, mõeldi välja see täiesti absurdne,” ütles Železnjak RIA Novostile.

Železnjak märkis, et Eesti välisministri avaldust ei oleks kõlanud, kui varem ei oleks parlamendivalimistel võitnud Reformierakond, mis hoiab äärmiselt radikaalset kurssi kõige suhtes, mis on seotud Venemaa ja veelgi enam Nõukogude Liiduga.

„Tahaksin hoiatada ametlikku Tallinna destruktiivsete sammude eest, mis on suunatud pingete tekitamisele meie maade kahepoolsetes suhetes, ja soovitan loobuda meie Eesti kaasmaalaste õiguste kitsendamise poliitikast,” lausus Železnjak.