Vene riigiduuma liige Konstantin Zatulin, kes kohtus õigust ei saanud, lubas oma Eestisse sisenemise keelu vastu edasi võidelda

„Tingimata jätkan ma võitlust selle otsuse tühistamiseks,” ütles Zatulin täna Interfaxile.

Zatulin ütles, et kuna see otsus langetati alles äsja, on nüüd vaja konsulteerida, kas edasise edasikaebamise võimalused on ammendatud, ja uurida Eesti kohtuprotseduure.

„Kui need on ammendatud, tähendab me pöördume Euroopa Inimõiguste Kohtusse, kui ei, siis jätkame püüdlemist otsuse poole Eestis, kuigi mulle on ette selge, et Eesti võimud on läbini etteaimatavad ja mingeid illusioone mul enda üle õigusemõistmise suhtes Eestis ei ole,” lausus Zatulin.

Zatulin väitis, et Eesti võimud teatasid sissesõidukeelust Venemaa saatkonda telefoni teel suuliselt, ja põiklesid pikka aega kõrvale kirjaliku tõendi esitamisest keelu kohta. Kirjaliku dokumendi puudumine ei oleks aga võimaldanud kohtumenetlust alustada.

„Ja nüüd, kui see kohtumenetlus Tallinna kohtus käis, tulevad äkki ilmsiks tõendid, tähendab, ilmuvad mingid otsuse edasikaebamise tähtajad siseministeeriumi juures, millest ma esimest korda kuulen,” ütles Zatulin.

Zatulin väitis, et antud juhul on poliitilised põhjused ilmselged. „Need on foobiad Eestis Venemaa suhtes üldse ja konkreetselt riigiduuma saadiku suhtes, kes on valitud muu hulgas Eestis elavate Venemaa kodanike häältega,” ütles Zatulin. „Mind karistati selle eest, et ma võitsin valimistel ja loomulik olen kohustatud nagu iga saadik perioodiliselt kohtuma oma valijatega, kes, olgugi väikesel arvul, elavad Eestis.”

ERR-i teatel otsustas Tallinna halduskohus, et Zatulini taotlust sissesõidukeeld tühistada, ei saa aegumise tõttu arutusele võtta.

Eesti siseministeerium keelas Zatulinil Eestisse sisenemise 2018. aasta 28. märtsist kuni 2023. aasta 28. märtsini.