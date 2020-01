Vene riigiduuma kiitis Putini põhiseaduse parandused esimesel lugemisel ühehäälselt heaks

Volodin kutsus riigikorralduse ja seadusandluse komiteed tööd seaduseelnõuga jätkama, vahendab Interfax.

Hääletusel toetas eelnõu 432 riigiduuma liiget, erapooletuid ja vastuhääletanuid ei olnud.

President Vladimir Putin tegi ettepaneku põhiseaduse muutmiseks oma aastakõnes föderaalkogu ees 15. jaanuaril. Eelnõu esitas ta juba 20. veebruaril. Parandused on ette nähtud 22 paragrahvis.

Pärast põhiseaduse paranduste heakskiitmist riigiduumas ja föderatsiooninõukogus pannakse need ilmselt ühtse paketina rahvahääletusele. Selle formaati alles arutatakse, aga on juba märgitud, et see ei ole referendum.

Riigiduuma seadusandluse komitee esimees Pavel Krašeninnikov kinnitas, et pärast põhiseaduse paranduste sisseviimist presidendi ametiaegu ei nullita ja riigiduuma laiali ei lähe.