Vene riigiduuma kiitis põhiseaduseparandused heaks: Putini ametiajad nulli, usk jumalasse ja ajaloolise tõe kaitse

See nõue ei laiene nendele venemaalastele, kellel on varem olnud sellise riigi kodakondsus, mis on föderaalse konstitutsioonilise seadusega vastu võetud või mille osa on vastu võetud Vene Föderatsiooni koosseisu, öeldakse seaduseelnõus. Praegu puudutab see Krimmi.

Võõrriigi kodakondsuse keeld laieneb ka kuberneridele, föderatsiooninõukogu liikmetele, riigiduuma liikmetele, peaministrile, valitsuse liikmetele ja kohtunikele.

Presidendil on põhiseadusemuudatuste järgi nagu teistelgi kõrgetel ametnikel keelatud avada ja omada kontot ning säilitada raha ja väärisesemeid välispankades, mis asuvad väljaspool Venemaad.

President saab põhiseaduses õiguse juhtida valitsust ja juhtida valitsuse istungeid.

Muudatuste järgi keelatakse tegevus osa Venemaa territooriumi võõrandamiseks ja üleskutsed sellele.

Riigiduuma nõustus ka sellega, et Venemaa on edaspidi Nõukogude Liidu õigusjärglane oma territooriumil ja Nõukogude Liidu õigusjärglane rahvusvaheliste organisatsioonide liikmelisuse suhtes rahvusvahelistes organisatsioonides ja organites ning lepingutes , aga „samuti rahvusvaheliste lepingutega ette nähtud Nõukogude Liidu kohustuste ja varade suhtes väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumi”.

Põhiseaduses hakatakse presidendi pakutud muudatuse alusel mainima jumalat. „Vene Föderatsioon, mida ühendab tuhandeaastane ajalugu, mis säilitab esivanemate mälestust, kes andsid meile edasi ideaalid ja usu jumalasse, aga ka Vene riigi arengu järjepidevuse, tunnustab ajalooliselt kujunenud riiklikku ühtsust,” öeldakse põhiseaduse uues paragrahvis 67.1.

Veel öeldakse, et Venemaa „austab isamaa kaitsjate mälestust, tagab ajaloolise tõe kaitse” ning rahva isamaa kaitsmisel tehtud kangelasteo tähenduse pisendamist ei lubata.

Paragrahv 68 on muudetult järgmine: „Vene Föderatsiooni riigikeel kogu tema territooriumil on vene keel kui Vene Föderatsiooni võrdõiguslike rahvaste paljurahvuselisse liitu kuuluva riigimoodustaja rahva keel”. Siiski garanteeritakse kõigile rahvastele õigus emakeele säilitamisele.

Paranduste järgi võivad edaspidi mõned riigiorganid asuda mujal kui pealinnas.

Riik hakkab garanteerima minimaalse töötasu, mis ei ole väiksem tööealise elanikkonna elatusmiinimumist kogu Venemaal. Vähemalt kord aastas peab toimuma pensionide indekseerimine.

Abieluks tunnistatakse liit mehe ja naise vahel.