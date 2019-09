Vene propagandakanali Sputnik Moldova peatoimetaja vahistati miljardi dollari riisumises osalemises kahtlustatuna

Novosadiuci kuulatakse üle ja tema kodus toimus läbiotsimine, teatas TASS-ile Moldova peaprokuratuuri pressiesindaja. Väljaanne Bloknot teatas allikale viitamata, et läbiotsimisel leiti Novosadiuci juurest tõendeid selle kohta, et Moldova „eksperdid” on maksnud võimaluse eest kommenteerida erinevaid teemasid raadioeetris. Bloknoti andmetel sai prokuratuur oma valdusse ka Novosadiuci isikliku arhiivi, milles oli audio- ja videosalvestusi, mis kinnitavad altkäemaksude võtmist Moldova õiguskaitseorganite poolt, vahendab Raadio Vabadus.

2014. aasta novembris selgitas Moldova keskpank välja, et riigi kolm panka maksid enne parlamendivalimisi kokku välja miljard dollarit. See summa vastas 12,5 protsendile Moldova sisemajanduse kogutoodangust.

Osa sellest rahast viidi uurijate andmetel Venemaale. 2016. aastal mõisteti kuriteos osalemise eest süüdi Moldova endine peaminister Vlad Filat.

Eile võeti sama asja tõttu kahelt parlamendiliikmelt ära puutumatus ja nad vahistati. Mitu kahtlusalust põgenes välismaale.