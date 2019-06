Vene propagandakanal kuulutab, et 5G söövitab ajusid, ja tekitab läänes segadust

RT on Kremli juhtimise all ja tuntud selle poolest, et selle vahendatavad lood on sageli Venemaa valitsuse suhtes sõbralikud ja lääne suhtes negatiivsed.

RT America kampaanias on huvitav selle võimsus ja see, et see on suunatud just lääne publikule. Lugude eesmärk näib olevat püüe tekitada paanikat ja erimeelsusi tavakodanike hulgas.

Ekspertide sõnul on tervisega seotud asjad suurepärane relv ebakindluse ja hirmu õhutamiseks inimeste hulgas ning usaldamatuse kasvatamiseks rahva ja valitsuse vahel. Oma tervise pärast kartvad inimesed on demokraatias raskesti kontrollitavad ja ettearvamatud.

5G võrkude puhul on tervis seotud igapäevaeluga ja inimeste elukeskkonnaga. Tugijaamu on kõikjal, mistõttu on inimesed 5G võrkude tekitatava kiirguse mõju all samuti kõikjal.

5G tehnoloogia eksperdid leiavad, et uue põlvkonna tehnoloogia tegelikult hoopis vähendab varasemaga võrreldes terviseriske.

5G suuremad raadiosagedused on inimestele ohutumad, sest need raadiolaineid läbistavad näiteks nahka halvemini kui praegu kasutusel olevad sagedused.

RT America levitatavate apokalüptiliste tervisestsenaariumide jõudu suurendab loomulikult see, et viienda põlvkonna mobiilitehnoloogia on võrgutehnoloogias tohutu hüpe. Selle abil on võimalik luua asjade internet, kus arvutid, kodumasinad, mobiiltelefonid ja haiglatehnoloogia omavahel suhtlevad.

RT vahendataval jutul on Vladimir Putini valitsetava Venemaa jaoks majanduslik tähtsus. Putin kuulutas talvel Vene oma 5G võrgu arendamise alustatuks. Tehnoloogiline mahajäämus on aga ilmselge.

Olukord võib aga muutuda, kui lääne inimesed hakkaksid 5G tehnoloogiasse umbusklikult suhtuma ja seda terviseriskiks pidama. Ekspertide sõnul võiks kodanike vastuseis vähemalt mõnedel juhtudel uue tehnoloogia arendamist ja kasutuselevõttu aeglustada.

„Kreml naudiks väga, kui demokraatlikud valitsused jääksid 5G keskkonna- ja terviseriskidesse kinni,” hindas ettevõtte Fianna Stretegies desinformatsiooni uuriv Molly McKew New York Timesile.