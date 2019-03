Vene politoloog: EKRE on natsid tõrvikurongkäikude ja pruunide särkidega, Reformierakond haritud natsid frakkides

„Vene küsimuse tähtis osa on haridus. Reformierakondlased peavad vajalikuks venekeelse hariduse tapmist väga kiiresti ja keskerakondlased leiavad, et seda tuleb teha aeglaselt. Ongi kogu erinevus,” ütles Meževitš.

„Mis puudutab vastastikuseid suhteid Venemaaga, siis siin on range konsensus, mida juhitakse Ameerika saatkonnast, ning siin loetakse sammu vasakule või sammu paremale pagemiseks. Sealjuures on ameeriklased nende kontrolli all oleva meedia kaudu juba vihjanud, et erakond EKRE tõenäoliselt isoleeritakse liigse natsismi tõttu, et mitte rikkuda Ameerika liitlase ja Euroopa Liidu riigis valitsuse moodustava partei mainet. Sealjuures erakonna EKRE ideoloogia võib võtta, aga erakonda ennast ei pea valitsusse võtma,” kuulutas Meževitš.