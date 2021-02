Vene poliitik: Putinit häbistati kogu maailma ees

- 2016. aastal kandideerisite riigiduumas, kuid ei pääsenud sinna. Seda silmas pidades, kuidas hindate Venemaa ühiskonna hetkeolukorda? Te ei saanud sisse, sest teid lihtsalt ei valitud või mõjutas seda valimistulemuste võltsimine?

Meil ​​polnud sel ajal vaatlejaid. Hiljem rääkisin kohaliku valimiskomisjoni esimeestega ja sain teada, et kolmes minu linnaosas toimus häälte võltsimine.

Kuid nüüd on valitsuse ja eriti Ühtse Venemaa vastane viha saanud teise mõõtme. Mul on raske öelda, kas ühiskond on juba valmis demokraatlikku opositsiooni toetama. Ma ei tea. Kuid see, et ühiskond on juba muutusteks valmis ja tahab muuta ebaausat mehhanismi, valelikku režiimi kõigi repressioonide ja tuttavate vihaste nägudega, on fakt. Kui leidub normaalseid kandidaate ja kui valimised on õiglased, ei kahtle ma, et nad ka võidavad.

Dmitri Gudkov Foto: Scanpix

- Kuid kas need kandidaadid ei pea kordama fraase "Krimm on meie", "Ameerika on meie vaenlane"? Lõppude lõpuks, kui presidendikandidaat neid fraase ei ütle, siis teda tõenäoliselt ei valita?

Me ei räägi praegu presidendivalimistest. Me räägime eelseisvatest parlamendivalimistest. Aga kui soovite sisu, siis Krimmi küsimus ei ole enam päevakorras. Üldjuhul pole Krimm inimestele enam huvitav. 2016. aastal häiris Krimmi teema mind valimistel, kuid nüüd, kui avaldan oma arvamust Krimmi kohta, on inimesed nõus minu argumente kuulama.

Ma selgitan neile: "Siin on Krimm ja siin on pensionireform. Kui poleks olnud Krimmi, poleks võimud pensioniiga tõstnud. Lõppude lõpuks suurendati pensioniiga seetõttu, et suur osa rahast läks kaotsi. Ja see kadus Krimmi eest saadud sanktsioonide tõttu." Inimesed kuulavad mind rahulikult ära, sest tunnevad ise samamoodi. See tähendab, et Krimmi teema on laualt maas.