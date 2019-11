Vene palgasõdurite meelelahutus Süürias: kuvaldaga sandistamine, pea maharaiumine, laiba põletamine

Araabia ajakirjandusel on õnnestunud surnu isik ning juhtunu koht ja aeg kindlaks teha. Jesr Pressi teatel oli tapetu Mohammed Taha Ismail al-Abdullah, keda tunti ka Hammadi Taha al-Butana ja kes oli sündinud 1986. aastal Deir ez-Zoris. Väljaande teatel lahkus ta sõja ajal Süüriast, aga naasis 2017. aastal ja ta mobiliseeriti Bashar al-Assadi armee reservi. Hiljem ta deserteerus, aga ta saadi kätte. Karistuse täideviimise kohaks nimetab Jesr Press Shairi Homsi provintsis.

Mõrvaritel on näod kaetud peale ühe. Tal on käes fotoaparaat ja ta teeb ilmselt videot. Ta jääb tihti teise filmija kaadrisse. Video neljanda osa alguses on kuulda, kuidas keegi ütleb: „Näod katke kinni... Aga noh, niikuinii see video kuhugi ei lähe.”

Novaja Gazeta kasutas fotoaparaadiga mehe kujutise analüüsimiseks teenust FindClone, mis võimaldab leida otsitava Vene sotsiaalvõrgustikus VKontakte. Programm andis sama mehe pildi mitme kasutaja kontodel.

Analüüsi abil saadi mehe arvatav nimi ja sünniaasta. See nimi leidus ka dokumentaalselt tõestatud Wagneri palgasõdurite hulgast.

Novaja Gazeta teatel on tegemist Stanislav D.-ga ja Wagneris teenis ta luures. Novaja Gazeta valduses on tema passi koopia ja muud dokumendid.

Wagnerisse teenistusse asudes teatas D., et töötas enne Stavropoli politseis. Teenistusse asumise eesmärgiks kirjutas ta „Vene Föderatsiooni huvide esindamine piiri taga”.

Novaja Gazeta pöördus D. naise poole ja küsis, kas mees on talle tuttav. Naine vastas tunni pärast, et ilmselt on tegu eksitusega. Täpsustavate küsimuste peale sulges ta oma konto VKontaktes.

Teisi mõrvas osalenuid ei ole seni õnnestunud kindlaks teha.