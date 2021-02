Vene opositsionäär Kara-Murza nõudis uurimiskomiteelt kriminaaljuurdlust tema kahe mürgitamise kohta

„Esitasime uurimiskomiteele kuriteoavalduse Bellingcati ja The Insideri uuringute alusel minu mürgitamiste kohta 2015. ja 2017. aastal,” kirjutas Kara-Murza täna Twitteris. Ta nõuab, et alustataks kriminaalmenetlust mõrvakatse paragrahvi alusel ning võetaks vastutusele Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) töötajad Mezentsev, Samofal, Kudrjavtsev ja Suhharev, vahendab Interfax.

Bellingcat ja The Insider on avaldanud uuringu tulemused, milles kinnitatakse, et Kara-Murza mürgitamises osales mitu FSB töötajat.

Kara-Murza sattus 2015. ja 2017. aastal Moskvas tundmatu ainega mürgitamise sümptomitega haiglasse. Mõlemal korral oli ta kriitilises seisundis hemodialüüsil ja juhitud hingamisel. „Diagnoos, mille arstid mulle panid, oli täpsustamata aine toksiline mõju, see tähendab mürgitus teadmata millega,” teatas Kara-Murza.

2015. aasta mais viidi Kara-Murza Moskva Esimesse Linnahaiglasse. Koomast tuli ta välja 3. juunil. Advokaat Vadim Prohhorov ütles siis, et kõik märgid viitasid mürgitusele.

Teist korda sattus Kara-Murza haiglasse 2017. aastal ja ta viidi kuueks ööpäevaks kunstlikku koomasse. Pärast haiglast väljasaamist lendas Kara-Murza välismaale jätkuravi saama.