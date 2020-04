Vene õigeusu kiriku vaimulik rääkis, kuidas käib pattude andestamine interneti teel

„Me oleme säilitanud vastastikuse pihi. Näiteks mina võtan pihte vastu ainult tuttavatelt inimestelt. Inimesed saadavad mulle oma patud kirjalikul kujul, pärast aga helistavad ja mina loen andeksandva palve telefoni teel. See on erandlik meede. Ma ei võta seda pihti vastu mulle tundmatutelt inimestelt. Meil on kirikus kolm vaimulikku ja me langetasime otsuse teenida praegu järjekorras. Me püüame teha nii, et minimaalne arv inimesi oleks kohal ja puutuks omavahel kokku,” rääkis Pervozvanski.

