Vene õigeusu kiriku piiskop: ateistlikul vähemusel tuleb jumala mainimisega põhiseaduses leppida

Savva sõnul ei sisalda põhiseadused mitte ainult õiguslikke, vaid ka maailmavaatelisi sõnumeid, sealhulgas räägitakse sellest, millisena riigi rahvas tahab ühiskonda näha, vahendab Interfax.

„Üldse mitte juhuslikult ei ole kõlanud ettepanekud mainida põhiseaduses usku jumalasse, vene rahvast (vene keelt, vene kultuuri), traditsioonilisi väärtusi, perekonna kui mehe ja naise liidu määratlust, viidet Vene impeeriumi järglusele. Need, kes neid ettepanekuid esitavad, sealhulgas ka mina, leiavad, et põhiseadus ei peaks olema ainult „riigikorralduse reglement”. Põhiseadus peaks olema üks riigi arengu orientiiridest, kaasa arvatud maailmavaate seisukohast,” ütles piiskop.

Savva kinnitas, et enamik Venemaa kodanikke usub jumalasse. „Mitte keegi ei eita, et venemaalaste hulgas on ka ateiste, aga nagu monarhistide vähemusel tuleb leppida demokraatliku korra mainimisega põhiseaduses (jah, Suurbritannias sobitatakse monarhia nagu kokku demokraatiaga, aga riigikord ei ole selgelt monarhistlik), nii tuleb ka ateistide vähemusel leppida, et usk jumalasse (kordan, kuidas see ka ei väljenduks) on üks meie rahva elu maailmavaatelisi aluseid,” lausus Savva.

Piiskop tuletas meelde, et jumalat mainitakse „lääneeurooplaste ja anglosakside” põhiseadustes.