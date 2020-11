Vene meedia teatel sooritas Kremlis enesetapu Putini ihukaitsja

Üheks põhjuseks nimetatakse maksmata ületunde, vahendab RBK.

„Töötaja tegi enesele lõpu peale teenistuse ajal. Selle fakti kohta viiakse läbi kontroll,” teatas TASS.

Baza andmetel sooritas enesetapu FSO valvetoimingute teenistuse isikuvalvevalitsuse 5. osakonna töötaja Mihhail Zahharov. „Tema allüksus vastutab Venemaa presidendi isikliku valve eest,” teatas Baza.

TASS lükkas aga väite, et tegemist oli Putini isikliku ihukaitsjaga, ümber.

Surnu kolleegid rääkisid, et enesetapu põhjuseks võisid saada FSO juhtkonna ükskõikne suhtumine Zahharovi töötingimustesse ja tema sagedased ületunnid. Nad märkisid, et ületundide tegemine on FSO-s viimasel ajal sagenenud terava kaadripuuduse tõttu. Ületundide eest aga midagi juurde ei maksta, teatasid FSO anonüümseks jäänud töötajad Bazale.

Allikate sõnul võis varem koguda teatud hulga ületunde ja kasutada neid ennetähtaegseks pensionile minekuks näiteks aasta varem kui ette nähtud. Hiljuti aga kaotati ka see võimalus.

Baza andmetel Zahharovi naisele surma põhjust ei teatatud. „Lisaks sellele ei räägitud talle isegi seda, et ta enesetapu tegi,” kinnitas Baza.

Zahharovi sugulased ütlesid Bazale, et viimasel ajal ei elanud ta naisega koos ja kavatses detsembris lahutuspaberid sisse anda.