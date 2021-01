Vene meedia: "Putini palee" all asub 16-korruseline punker

Venemaa telekanal Dožd kirjutab oma veebilehel, viidates Meduzale, et kompleksi ehitaja sõnul läbib kompleks Idokopase neeme, millel asub “Putini palee”. Vajadusel saab kompleksi kaudu evakueeruda.

Ehitaja sõnul pääseb neeme sisse kolmest paigast.

“Maja all asuvas kaljus on terve sipelgapesa. Läheme lihtsalt fuajeesse — nagu iga päev metroos — ja hakkame trepist alla minema. 14.-15. korrusel asub tehniliste ruumide ülemine plokk. Kaheksandal — veinipood. Päris all, esimesel korrusel, on ka tehnilised ruumid ja sajameetrine tunnel, mis viib randa,” rääkis allikas.

Ta lisas, et sarnaselt Šeremetjevo lennujaamale plaanitakse rajada VIP-väljumisse eskalaator, mis viib otse randa. Meduza teatel maksis palee ja ranna vahelise käigu kalju sisse ehitamine kolm miljardit rubla. Esialgu planeeriti palee territooriumile kahte maa-alust kompleksi, kuid klient otsustas 2008. aasta kriisi tõttu projekti kärpida, ütles üks allikas.

Meduza vestluskaaslane selgitas, et otsustas palee kohta teavet jagada, kuna peab seda rahvuslikuks aardeks: “Evakuatsioonisissekäik, liftišahtiga vertikaalne šaht on enneolematu maa-alune rajatis, mille keerukuses lihtsalt pole analooge ja küllastumust Venemaal. Maailmas — võib-olla, aga mitte Venemaal.”