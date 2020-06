Vene kohus mõistis ameeriklase Paul Whelani spioneerimise eest pikaks ajaks vangi

50-aastane Whelan arreteeriti 2018. aasta lõpus Moskvas. FSB teatel leiti tema juurest andmekandjad salastatud infoga. Whelani kinnitusel on ta langenud lavastuse ohvriks ning arvas, et venelasest tuttava antud mälupulgal on kõigest puhkusepildid. Lisaks USA kodakondsusele on Sullivanil ka Kanada, Iiri ja Briti pass.

USA suursaadik John Sullivan teatas, et Whelani süüdimõistmine kahjustab kahe riigi vahelisi suhteid.