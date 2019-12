Vene kindralstaabi ülem: NATO väed valmistuvad suuremõõtmeliseks konfliktiks

Esinedes eile briifingul välisriikide sõjaväeatašeede ees tuletas Gerassimov meelde, et Brüsseli doktriinidokumentides on Venemaale kinnitatud vastase staatus ning NATO detsembrikuisel tippkohtumisel teatati tugevdusjõudude ümberpaigutamise operatiivsuse olulisest suurendamisest alliansi idatiival, vahendab RIA Novosti.

Gerassimovi sõnul rõhutati ka eriti seda, et alates 2016. aastast on NATO liikmesriigid suurendanud kaitsekulutusi kokku 130 miljardi dollarini ja 2024. aastaks on ette nähtud sõjaliste kulutuste suurendamine 400 miljardini. Lisaks sellele võeti tippkohtumisel kosmoses domineerimise eesmärgil vastu otsus tunnistada kosmos eraldi lahingutegevuse keskkonnaks võrdselt maismaa, õhu, mere ja küberruumiga.

„Jätkub USA õhutõrjekomponentide Euroopasse paigutamise töö. Balti riikides ja Poolas, Musta ja Läänemere akvatooriumides suurendatakse sõjalist aktiivsust, suurendatakse bloki sõjaväeõppuste intensiivust. Nende stsenaariumid viitavad NATO sihipärasele valmistumisele oma vägede kasutamiseks suuremõõtmelises sõjalises konfliktis,” ütles Gerassimov.