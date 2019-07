Vene keskkonnakaitsejuht hoiatas „ökoloogilise Tšernobõli” eest Siberis

Eelmise aasta novembris kehtestati Irkutski oblasti Ussolje-Sibirskoje linnas tehnogeense ohu tõttu eriolukord. Põhjuseks oli see, et endise keemiakombinaadi Ussoljehimprom territooriumilt toodi linna ebaseaduslikult mürgiste kemikaalide jääkidega vedelikke, mis kujutasid endast ohtu elanikkonnale. Hiljem kehtestati Irkutski oblastis kõrgendatud valmisoleku režiim ja endise keemiakombinaadi territooriumilt hakati välja viima elavhõbedat sisaldavaid vedelikke, vahendab Vesti.ru.

Rodionova sõnul on mahajäetud tehase territooriumil tohutu kogus elavhõbedat sisaldavaid jäätmeid. Lisaks sellele on tehase hoonetes muid ohtlikke kemikaale ja osa neist on rõhu all. Mahutitesse, kust kunagi võeti välja soolalahus, pumbati naftajäägid ja kui selline mahuti puruneb, võivad ohtlikud ained sattuda kõrval voolavasse Angara jõkke.

Keemiakombinaadi Ussoljehimprom territooriumi suurus on 610 hektarit. Pinnas ning pinna- ja põhjavesi on seal täis mürgiseid saastavaid aineid ja raskmetalle.