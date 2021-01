Vene julgeolekunõukogu sekretär Patrušev Navalnõi kohta: Läänele on seda tegelast vaja uute Maidanide jaoks

„Läänele on seda „tegelast” vaja olukorra destabiliseerimiseks Venemaal, sotsiaalsete vapustuste, streikide ja uute „Maidanide” jaoks. Milleni see võib viia, näeme me Ukraina näitel, mis praktikas kaotas oma iseseisvuse,” ütles Patrušev intervjuus ajalehele Argumentõ i Faktõ, vahendab Interfax.

„Ta, see „tegelane”, on korduvalt jämedalt rikkunud Venemaa seadusandlust, tegeledes kelmusega eriti suurtes ulatustes. Ja Venemaa kodanikuna peab ta oma õigusvastase tegevuse eest vastavalt seadusele vastutust kandma,” lisas Patrušev.