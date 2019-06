Vene juhtivad majandusväljaanded nõuavad ühiselt Meduza ajakirjaniku vahistajate kontrollimist ega pea süütõendeid veenvaks

Kõigi kolme lehe esiküljel on täna suurelt kirjutatud „Я/Мы Иван Голунов” („Mina/Meie olen/oleme Ivan Golunov”).

Varem on Golunov töötanud Novaja Gazetas, Forbesis, Bolšoi Gorodis, Vedomostis ja RBK-s. Praegu on ta Meduza erikorrespondent ning on viimastel aastatel kirjutanud sellest, kuidas kasutatakse Moskva linna eelarveraha. Näiteks avastas ta, et Moskva abilinnapea Pjotr Birkujovi sugulaste firmad saavad pidevalt linnavalitsuselt igasuguseid lepinguid, vahendab Vedomosti.

Golunov vahistati neljapäeval, 6. juunil ja on nüüd koduarestis. Politsei süüdistab teda narkootikumide käitlemise katses. Golunov on öelnud, et on süütu, ja oletab, et vahistamine on seotud tema uuringutega Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) töötajate võimalike seoste kohta matusemaffiaga. Golunovi kolleegid ja sõbrad on veendunud, et narkootikumide teema on fabritseeritud ja seotud tema ajakirjanduslike uuringutega.