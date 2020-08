Vene haigla keelas Navalnõi välismaale transportimise: peaarst keeldus kommentaaridest ja lukustas end oma kabinetti

Arstid teatasid otsusest pelgalt tund aega enne seda, kui Saksamaalt teele asunud kiirabilennuk pidi jätkuvalt koomas viibiva Navalnõi evakueerimiseks Omskis maanduma, vahendab The Guardian.

"Lennuk, mille oleme korraldanud Aleksei evakueerimiseks, peaks maanduma tunni aja pärast," teatas Navalnõi pressesindaja Kira Jarmõš, kes viibib mehe juures haiglas. "Navalnõi transportimise keeld on katse minna tema elu kallale."

Haigla peaarst ütles Navalnõi meeskonnale, et tema seisund on "ebastabiilne", jagamata täpsustusi. Seejärel lukustas arst end oma kabinetti ja keeldus täiendavatele küsimustele vastamast.

Navalnõi pressiesindaja kutsus ööl vastu tänast Venemaa ametivõime üles mitte sekkuma ja lubama opositsiooniliidri toetajatel ta riigist välja toimetada, ravimaks arvatavat mürgitust välismaal.

Saksamaalt Nürnbergist tõusis reede varahommikul õhku kiirabilennuk koos meditsiinimeeskonnaga, suundudes Saksa meedia teatel Omski, et naasta sealt koos Navalnõiga omakorda Berliini, kus Charité haigla on valmis teda ravima.

Saksa valitsusvälise organisatsiooni Cinema for Peace asutaja Jaka Bizilj ütles ajalehele Bild, et "lennuk on õhus, meil on olemas kõik vajalikud paberid ja loodame, et Aleksei on transpordiks Berliini valmis."

Jarmõš väljendas juba varem hirmu, et haigla ametnikud võivad keelata Venemaa president Vladimir Putini silmapaistva kriitiku välismaale toimetamise.