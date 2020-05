Vene Föderatsiooninõukogu liige: Balti riigid ei suuda oma elanikke koroonaviiruse eest kaitsta, aga USA ei luba Venemaalt abi paluda

Venemaa föderatsiooninõukogu liige Sergei Tsekov teatas esmaspäeval antud intervjuus Federalnoje Agentstvo Novosteile, et oma katsetes Venemaad „tagasi hoida” on läänetriigid valmis kasutama isegi võitlust koroonaviiruse vastu.

Tsekov kommenteeris Venemaa välisministri Sergei Lavrovi varasemat avaldust, kes rääkis ajakirjanikele, et Euroopa Liidu ja NATO „väikesed” riigid tahavad, aga ei saa Venemaalt epideemiaga võitlemiseks abi paluda, sest „vanemad seltsimehed” on selle ära keelanud.

„Loomulikult on need Balti riigid: Leedu, Läti ja Eesti,” teatas Tsekov. „Aga ka Horvaatia, Slovakkia, Sloveenia ja Luksemburg. Üldiselt võib nimekirja jätkata: Euroopas on küllalt väikesi riike, mis ei ole võimelised oma elanikkonda iseseisvalt Covid-19-st päästma. Aga mitte ükski neist ei ole pöördunud Vene Föderatsiooni poole, sest on saanud selle kohta karmi keelu. Rahvusvahelise surve tõttu ei saa nad üldiselt ühtki küsimust meie maaga arutada.”

Tsekov mainis ära ka riigid, keda Lavrov ühendas nimetuse „vanemad seltsimehed” alla. Need on Tsekovi sõnul Euroopa Liidus Saksamaa ja Prantsusmaa, kelle taga omakorda seisab USA.

„Ja seesama Poola, kes, kuigi tal ei ole tugevat majandust, on sellest hoolimata poliitikas väga agressiivne ja võib täiesti avaldada mõju oma Balti naabritele,” lausus Tsekov.

Lavrov naasis sama teema juurde täna avaldatud artiklis Hiina riiklikus väljaandes Global Times.

Ta nimetas Lääne keeldu Venemaalt abi küsida „kiskjalikuks”.

Lavrovi sõnul on pandeemia esile toonud humanismi nappuse maailmas. Jutt käib tema sõnul neist, kes nimetavad end moraalseteks liidriteks ja kuulutavad demokraatlikke väärtusi, aga tegutsevad praktikas „džungliseaduste” järgi.

„Tuleb välja, et kurikuulus solidaarsus euroatlandi näitel on kallim kümnete tuhandete tavakodanike elust ja tervisest,” kirjutas Lavrov.

