Vene energeetikaminister Novak nakatus koroonaviirusesse

Ministril ei olevat siiski sümptomeid ja ta saab osaleda homme toimuval OPEC+ ministrite seirekomitee videokohtumisel.

Eile registreeriti riigis 4892 uut nakatumist, juhtumite koguarv on enam kui 927 000, ehkki tegelik number on meedia hinnangul kordades kõrgem. Haiguse tõttu on ametlikult surnud 15 740 inimest. Teiste seas on nakatumisest teatanud presidendi pressisekretär Dmitri Peskov, peaminister Mišustin, ehitusminister Vladimir Jakušev, kultuuriminister Olga Ljubimova ja teadusminister Valeri Falkov, samuti mitu kuberneri.