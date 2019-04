Vene eksperdid RT-le: Kaljulaid tuleb Moskvasse luurekäigule

„Isegi kui Leedu ja Läti presidendid avaldavad soovi Moskvat külastada, ei lubata seda neil nende riikides teha. Eriti Leedus on see põhimõtteliselt välistatud kuni presidendivalimisteni, mis toimuvad mais. Kuni maini ei lasta Leedu presidendil isegi Venemaa välisministeeriumi juhiga rääkida,” ütles Moskva Riikliku Ülikooli juures asuva nõukogude järgse ruumi ühiskondlik-poliitiliste protsesside uuringute informatsiooni- ja analüüsikeskuse peadirektor Sergei Rekeda.

Kaljulaidi visiit Moskvasse annab tunnistust sellest, et Tallinn on huvitatud koostööst Moskvaga ja et sanktsioonisõda ei ole Eestile kasulik, leiab Strateegiliste Kommunikatsioonide Keskuse president Dmitri Abzalov. Lisaks sellele tegutseb Eesti president idanaabriga suhteid sisse seades Abzalovi arvates vastavuses märkimisväärse osa Euroopa Liidu riikide poliitikaga.

„Venemaa ja Euroopa Liidu suhete pikaaegne jahenemisprotsess muutub praegu järkjärguliseks soojenemiseks. Paljuski on see seotud Washingtoni karmi positsiooniga reas Euroopa Liidu jaoks tähtsates majandusküsimustes, sellega, et Donald Trump ähvardab EL-i pidevalt kaubandussõdadega, ühtede või teiste sanktsioonidega. Sellega seoses hakkab taastuma Euroopa riikide huvi normaalsete suhete loomise vastu Moskvaga. Seetõttu ei kutsu Eesti presidendi püüded Venemaa liidriga kokku leppida esile negatiivset vastukaja EL-is,” lausus Abzalov.