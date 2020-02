Vene asevälisminister: USA mängib läbi tuumarünnakut Venemaa vastu

"USA töötab jätkuvalt õppuste vormis välja tuumarelvade piiratud kasutamise stsenaariume, sealhulgas, nagu hiljuti teada saime, Venemaa Föderatsiooni territooriumil asuvate sihtmärkide vastu," ütles Rjabkov, kommenteerides uudisteagentuuri TASS vahendusel USA õppusi.

"Mõistame sellise tegevuse hukka, sest esiteks näitavad need selgelt Washingtoni valmisolekut järgida vastasseisuteed ja tuua tuumarelvade kasutamise läve veelgi madalamale."

"Selle asemel, et keskenduda relvakontrollisüsteemidele, mis hõlmaks ka tuumarakette, hakkas USA mängima äärmiselt ohtlikku mängu," leidis diplomaat, kirjeldades stsenaariumi, kus "Venemaad rünnatakse mis tahes tüüpi massihävitusrelvade abil või kui agressioon korraldatakse tavapäraste relvadega, mille ulatus on selline, et Vene riigi võim seatakse eksistentsiaalsesse ohtu."

Ryabkov rõhutas, et "ameeriklaste erinevad mõttekäigud ei ole muud kui tühi jutt, mis ei tõota realiseeruda". "Seetõttu juhime taas Ameerika kolleegide tähelepanu nõukogude ajast tuntud tõsiasjale, et tuumasõjas ei saa olla võitjaid ja sellel ei tohi lasta iial juhtuda."

"USA vastumeelsus seda tõsiasja kinnitada annab meile ka aluse järeldada, et Washington tegeleb jätkuvalt tuumarelvade kasutamise stsenaariumide ettevalmistamisega," leidis asevälisminister.