Vene ametkonna teatel saatis jäälõhkuja Norra ranniku lähistel hädasignaali välja kogemata

„Valehäire,” ütles Rosmorretšfloti esindaja Interfaxile. Tema sõnul ei ole jäälõhkujal mingeid probleeme ja hädasignaal saadeti välja pärast mõnede seadmete elektrivooluta jäämist.

Rosmorretšflotist täpsustati, et laev ei ole praegu teel Sabettasse, nagu teatati varem, vaid Murmanskisse. „Jääolud muutuvad. Tekivad uued ülesanded,” öeldi pressiteenistusest.

Norra ringhääling NRK teatas varem, et Tor, mille pardal on 33 inimest, kaotas tormis peamasina kogu jõu ja saatis kohaliku aja järgi kella 6.30 ajal välja mayday-signaali.

Kell 9.30 teatas päästekeskus, et jäälõhkuja on tööle saanud neljast peamasinast kaks ja on manööverdamisvõimeline.