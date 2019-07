Vene allveelaevnike matustel räägiti „planetaarse ulatusega katastroofi ärahoidmisest”

„14 eredat, süütut kangelast. Igal allveelaevnikul on meeles legendaarse Magomed Gadžijevi sõnad „Ei ole ja kuskil ei saa olla sellist võrdsust surma palge ees nagu allveelaeva meeskonna hulgas, kus kõik kas surevad või kõik pääsevad”. Ühelgi teisel laeval ei ole ega saa olla niisugust võrdsust kuubis ja isikkoosseisu vastutust. Nad jagasid kõik üht kõigile ühist saatust, päästsid oma elu hinnaga oma seltsimehed, päästsid laeva, hoidsid ära planetaarse ulatusega katastroofi. Venemaal on õigus teie üle uhkust tunda, teie kartmatuse, tarkuse ja andekuse, teie mehisuse, kindluse ja usu üle. Täna jätame me erilise kibeduse ja kurbusega hüvasti oma seltsimeeste, sõprade, poegade, isade ja vendadega. Nende nimed jäävad alatiseks sõjamerelaevastiku ajalukku – oma sõjamehekohust lõpuni täitnute, allveelaeva sektsioonidest, hüdrokosmose sügavustest surematusse astunute omad,” ütles allveelaevnike matustel Peterburi Serafimi kalmistul matuste korraldaja, Venemaa sõjamerelaevastiku ülema abi Pavlov avakõnes, vahendab Fontanka.