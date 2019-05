Vene ajalehest Kommersant lahkub Valentina Matvijenkost rääkinud artikli pärast kogu poliitikatoimetus

Samal päeval, kui artikkel Kommersantis ilmus, teatas sellest ka telekanal Dožd. Ka seal öeldi, et Föderatsiooninõukogu spiikriks võib saada Narõškin. SVR-i esindaja nimetas teateid Narõškini mineku kohta föderatsiooninõukokku kuulujuttudeks. Sama ütles ka Matvijenko esindaja.

Lisaks Ivanovile ja Safronovile olid artikli autorid Natalja Kortšenkova, Anastassia Manuilova ja Oleg Sapožkov. Kommersanti peatoimetaja asetäitja Gleb Tšerkassov teatas Facebookis, et lahkumisavalduse kirjutasid tema ise, poliitikaosakonna juhataja Alla Barahhova, tema asetäitja Maria-Luiza Tirmaste, korrespondendid Natalja Kortšenkova, Aleksandra Džordževitš, Sofja Samohhina, Jelizaveta Miller, Katerina Grobman, Vsevolod Injutin ning vaatleja Viktor Hamrajev ja erikorrespondent Anna Puškarskaja. Seega kirjutasid lahkumisavaldused kõik poliitikaosakonna töötajad ja selle juhid.

Tegemist on teise suure skandaaliga Kommersantis kahe kuu jooksul. Märtsis teatas enda vallandamisest ajalehe Peterburi büroost korrespondent Maria Karpenko. Põhjuseks oli väidetavalt see, et tema Telegrami-kanal oli Rotonda nime all. Ise arvas Karpenko, et põhjuseks oli Peterburi kuberneri kohusetäitja Aleksandr Beglovi kritiseerimine Rotonda kanalis. Želonkin väitis siis, et selline kanal Telegramis ei ole enam isiklik lehekülg sotsiaalmeedias, vaid meediaväljaanne, ja lepingu järgi ei tohi Kommersanti ajakirjanikud teiste meediaväljaannete heaks töötada.