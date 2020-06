Vene aatomikorporatsiooni juht väljendas muret koroonaviiruse leviku pärast „aatomilinnades”

Lihhatšovi sõnul on sellistes linnades nagu Sosnovõi Bor (Leningradi oblast), Sarov (Nižni Novgorodi oblast) ja Desnogorsk (Smolenski oblast) nakatunuid sadu. Lihhatšov rääkis ka „nördima panevast” juhtumist Kurski tuumajaam-2 ehitava ettevõtte töötajaga, vahendab Interfax.

„Kaks päeva käis palavikuga tööl, varjates haigust ja võttes palavikku alandavat ravimit. Pärast võttis haiguslehe, jäi ühiselamusse, aga ei isoleeritud. Ja seal nakatas 27 inimest, kellest kaheksa sattusid haiglasse. Nüüd on ainuüksi tema pärast karantiini saadetud veel terve ühiselamu, see on 262 töötajat,” kurtis Lihhatšov.

Lihhatšov ütles, et elementaarsete ohutusnormide eiramise tõttu kaotas ehitusobjekt ligi 300 töölist ning tekkis oht inimeste elule ja tervisele.

„Kaks nädalat tagasi rääkisime, et jõudsime platooni, igapäevane nakatunute juurdekasv kõikus siis umbes 30-40 inimese juures, sellest ajast ei ole olukord lihtsamaks muutunud – nakatunute arv on praktiliselt kahekordistunud. Mis rõõmustab – 69% kannab nakkust sümptomiteta. Kasvab ka tervenemiste arv. Moskvas epideemia lõpeb. Nüüd on see läinud regioonidesse ja on tõsiselt haaranud mõnesid meie linnu,” rääkis Lihhatšov koroonaviirusealasest olukorrast Rosatomis.

Rosatomi Moskva ja Peterburi ning Leningradi, Moskva, Nižni Novgorodi ja Sverdlovski oblasti ettevõtted pikendavad praegust töörežiimi juuli lõpuni. Mujal tühistatakse piiranguid sõltuvalt olukorrast ja kohalike võimude otsustest.

