Veipimine nõudis esimese ohvri

USA eksperdid uurivad müstilist kopsuhaigust, mis on seotud e-sigarettide kasutamisega, vahendab uudistekanal BBC.

Haiguste kontrolli ja ennetamise keskus (CDC) teatas, et 22 USA osariigis oli 193 potentsiaalset juhtumit.

CDC eksperdid ütlesid, et paljudel juhtudel on tegemist kanepi peamise toimeaine THC veipijatega.

Juhtumitest teatati kahe kuu jooksul ajavahemikus 28. juuni kuni 20. august.

Hukkunud inimene "hospitaliseeriti tundmatu haigusega pärast teatatud veipimist või e-sigareti kasutamist", ütles Illinoisi peaarst ja osariigi epidemioloog Jennifer Layden.

CDC direktor Robert Redfield märkis: "Oleme kurvad, kuuldes esimesest surmast, mis on seotud raske kopsuhaiguse tekkimisega inimesel, kes kasutas e-sigaretti või" veipimiseks mõeldud "seadmeid."

Ta lisas: "See traagiline surm Illinoisis tuletab meelde tõsiseid ohte, mida seostatakse e-sigareti toodetega."

Tundmatu haiguse põhjust ei ole suudetud kindlaks teha, kuid kõik hõlmavad mingil kujul veipimist.

"Paljudel juhtudel on patsiendid tunnistanud THC-d sisaldavate toodete hiljutist kasutamist," ütles CDC mitteinfektsioossete haiguste juht dr Ileana Arias.

Haigestunutel esines erinevaid sümptomeid, sealhulgas köha, õhupuudust ja väsimust, samuti mõnedel oksendamist ja kõhulahtisust. Puuduvad tõendid, et selle taga oleks nakkuslik tegur - näiteks viirus või bakter.

Kuid teadmata jääb veel palju.

"Pole selge, kas neil juhtumitel on ühine põhjus või on tegemist erinevate haigustega, millel on sarnased sümptomid," ütles Arias.

Illinoisi osariigis on olnud 22 juhtumit inimestel vanuses 17–38 aastat.

22 mõjutatud osariiki asuvad suuresti riigi keskosas ja kirdeosas Minnesotast Põhja-Carolinani, kuigi juhtumeid on teatatud ka Californiast, Texasest ja New Mexicost.