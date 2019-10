Vedomosti: Vene õppustel tekkis mandritevahelise raketi väljalaskmisel allveelaevalt tõrge

Rakett R-29R kuulub kompleksi D-9R koosseisu, mida veel nõukogude ajal paigaldati projekti 667BDR Kalmar allveelaevadele. Rjazan on viimane sedatüüpi alleveelaev, mis on lahinguvalmis: kõik teised on kas utiliseeritud või ootavad seda. Relvastusse võtmise hetkel 1977. aastal oli R-29R lahingrakettide hulgas revolutsiooniline: see oli esimene merel baseeruv mandritevaheline ballistiline rakett maailmas, millel oli mitu eraldi juhitavat lõhkepead. Praegu on Venemaa peamine mererakett moodsam Sineva, mille seeriatootmine toimub Krasnojarski masinaehitustehases ja mis paigutatakse projekti 667BDRM allveelaevadele. R-29R-i väljalaskmised õppustel olid vajalikud nende ressursi pikendamiseks, mis on juba niigi tegelikkuses ammendunud, rääkis sõjamerelaevastiku peastaabile lähedane allikas Vedomostile.

Need raketid on olnud relvastuses üle 40 aasta ja sajaprotsendist tulemust vananenud mandritevaheliselt ballistiliselt raketilt oodata ei maksa, kommenteeris ajakirja Arsenal Otetšestva toimetaja Viktor Murahhovski. „Isegi uuemate strateegilise iseloomuga toodete ekspluateerimistähtaegade pikendamisel juhtuvad äpardused.”

Õppustel Grom-2019 oli kavas kontrollida strateegiliste tuumajõudude tegevuse ladusust. Osales umbes 12 000 sõjaväelast, strateegiliste raketivägede 213 stardiseadeldist, üle saja lennuaparaadi (sealhulgas viis strateegilist pommitajat), kuni 15 pealveelaeva ja viis allveelaeva. Kolme päeva jooksul toimus 16 tiib- ja ballistiliste rakettide praktilist starti. Erilist tähelepanu pöörati mandritevaheliste ballistiliste rakettide väljalaskmisele.