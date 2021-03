Vatikan: katoliku kirik ei saa samasooliste abielusid õnnistada

Vatikani usudoktriini kongregatsioon andis selle otsuse välja vastuseks mõnede koguduste küsimustele ja sammudele anda selliseid õnnistusi märgina selle kohta, et geid on katoliku kirikusse oodatud, kuigi kirik samasooliste abielusid ei luba, vahendab Reuters.

Kongregatsioon teatas, et paavst Franciscus kiitis selle vastuse heaks, ja lisas, et see pole mõeldud ebaõiglase diskrimineerimise vormina, vaid pigem meeldetuletusena liturgilise riituse tõe kohta.

Kongregatsiooni sõnul ei ole sellised õnnistamised lubatud ka siis, kui neid motiveerib siiras soov homoseksuaalseid isikuid tervitada ja neile saatjaks olla ning aidata neil usus kasvada.

Kongregatsioon ütles, et kuna abielu mehe ja naise vahel on sakrament ja õnnistused on seotud abielusakramendiga, ei saa neid laiendada samasoolistele paaridele.

„Sel põhjusel ei ole lubatud anda õnnistust suhetele või partnerlustele, isegi stabiilsetele, mis hõlmavad seksuaalset tegevust väljaspool abielu (st väljaspool mehe ja naise lahutamatut liitu, mis on ise avatud elu edasiandmisele), nagu see toimub samast soost isikute vaheliste liitude puhul,” teatas kongregatsioon.