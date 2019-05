Vastne välisminister Reinsalu kinnitas telefonikõnes Ukraina välisministrile riigi suveräänsuse toetamist

„Eesti toetus Ukraina suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele on vankumatu ning jätkame selle eest seismist,“ kinnitas välisminister. Reinsalu avaldas kahetsust, et Venemaa käitumine on takistanud konflikti lahendamiseks vajalikke Minski kokkulepete rakendamist.

Selles valguses mõistis Reinsalu hukka ka eelmisel nädalal teatavaks tulnud Venemaa otsuse, millega lihtsustatakse Vene kodakondsuse andmist Ukraina Donbassi elanikele.

„President Putini otsus pakkuda Ida-Ukraina ajutiselt okupeeritud aladel elavatele ukrainlastele võimalust taotleda Vene kodakondsust kiirendatud korras on kahetsusväärne,“ rõhutas välisminister Reinsalu. „Selle järjekordse destabiliseeriva sammuga takistab Venemaa konflikti lahendamist,“ lisas ta.

Välisminister Reinsalu kinnitas oma kolleegile, et Eesti toetab jätkuvalt Ukrainat euro-atlantilise integratsiooni püüdlustes, sealhulgas reformide elluviimisel.

Välisminister Klimkin edastas kõne käigus oma õnnitlused äsja ametisse astunud Eesti välisministrile.