Vasakpoolne Sanders võttis demokraatide eelvalimistel Nevadas kindla võidu

Nevada w 50% of votes counted - Big win by Sanderd and comeback to Biden pic.twitter.com/cyZaKRM5FK — Steen Jakobsen (@Steen_Jakobsen) February 23, 2020



Vasakpoolse senaatori võit Nevadas järgneb eelvalimistele Iowas ja New Hampshire'is, kus Sanders tegi tugeva tulemuse, samal ajal kui tsentristlike demokraatide toetus jagunes mitme kandidaadi vahel. Ükski mõõdukatest demokraatidest ei näita soovi lähiajal kandideerimisest loobuda, mis tähendab, et Sanders on valimiste kindel esinumber ning saab tõenäoliselt demokraatide presidendikandidaadiks tänavu novembris toimuvatel valimistel