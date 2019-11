Varssavis marssisid Poola iseseisvuspäeva puhul paremäärmuslased

„Meie rahval on missioon ja ta peab selle ellu viima,” ütles PiS-i juht Jarosław Kaczyński pühapäeval. „Meie missioon on säilitada kõike, mis on meie kristliku tsivilisatsiooni alus. Me kõnnime seda teed ja kui seda tehakse läbimõeldult, toob see meile võidu.”

Kaks aastat tagasi võis marsil näha rassistlikke loosungeid nagu „Puhas veri, selge meel” või „Euroopa hakkab olema valge või asustamata”.

Enne PiS-i võimuletulekut ei olnud ebatavalised kokkupõrked marsist osavõtjate ja politsei vahel, aga viimastel aastatel on ühinenud rohkem lastega perekondi.

Teine paremäärmuslaste marss Wrocławis lõpetati linnavõimude poolt rassistliku sõnakasutuse tõttu 25 minutit pärast algust.

„Marss aeti laiali (...) vihakõne (antisemitismi) tõttu ja pürotehnika kasutamise tõttu,” kirjutas Wrocławi linnavolikogu asepresident Bartłomiej Ciążyński Facebookis.