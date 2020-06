Varssavi tahab Saksamaalt lahkuvaid USA vägesid

USA president Donald Trump kiitis nimelt reedel heaks plaani tuua septembriks Saksamaalt ära 9500 USA sõjaväelast, teatas USA meedia.

"Ma loodan tõesti, et paljude läbirääkimiste tulemusel ja selle taustal, kui usaldusväärse NATO partnerina me end näidanud oleme, paigutab USA osa praegu Saksamaal baseeruvatest üksustest, mis välja viiakse, tõepoolest Poolasse, " ütles Morawiecki Poola raadiole laupäeval.

"Tõeline oht varitseb idapiiril ning USA vägede liigutamine alliansi idatiivale tähendab julgeoleku suurendamist kogu Euroopale," sõnas ta.

Morawiecki sõnul on läbirääkimisi ameeriklastega juba alustatud.

Ajalehe The Wall Street Journal teatel lahkub korralduse kohaselt Saksamaalt kolmandik seal viibivatest vägedest. USA kaitseministeerium peab enne vägede ümberpaigutamist plaani heaks kiitma.

Valge Maja pressiesindaja John Ullyot ütles oma avalduses, et USA on endiselt pühendunud kaitse- ja muudes küsimustes koostööle "meie tugeva liitlase Saksamaaga".

Trump on varem NATO tippkohtumiste tõstatanud nn koorma jagamise teema. Arutelu keskendub kõigi alliansi liikmete kokkulepitud eesmärgile, mille kohaselt peaksid kaitsekulutused 2024. aastaks jõudma 2%-ni riikide sisemajanduse kogutoodangust (SKT).

Angela Merkeli valitsus on lubanud, et riik tõstab kaitsekulutuste taseme NATOs seatud eesmärgini, kuid ei saa seda teha 2024. aastaks, vaid on määranud tähtajaks alles 2031. aasta.

USA sõjaline kohalolek Saksamaal on pärand Teise maailmasõja järgsest liitlaste okupatsioonist riigis. Tänaseni viibib Euroopa riikidest just Saksamaal kõige enam USA sõjaväelisi - 34 500; järgnevad Itaalia, Suurbritannia ja Hispaania.