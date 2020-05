Värskelt avaldatud raportites kirjeldatakse USA mereväe pilootide kohtumisi „ufodega”

„Ma tunnen, et võib olla ainult aja küsimus kuni mõni meie F/A-18 tuvastamata mehitamata õhusüsteemiga õhus kokku põrkab,” hoiatas üks raporti autoritest.

Raportis öeldakse, et droonid kujutavad endast mitmeti õhus suuremat ohtu kui mehitatud õhusõidukid. Nad on sageli visuaalselt halvemini nähtavad ja paistavad halvemini ka radaril.

Peeti võimalikuks ka seda, et droone opereerib vastane nagu Venemaa või Hiina, et koguda informatsiooni USA sõjaliste operatsioonide kohta.

Pentagon on varem uurinud salvestusi õhus toimunud kohtumistest tundmatute objektidega osana nüüdseks lõpetatud salajasest programmist, mille algatas endine Nevada senaator Harry Reid. Programmi alustati 2007. ja see lõpetati 2012. aastal. Pentagoni väitel leiti siis, et on tähtsamaid asju, mis vajavad finantseeringut.

Salajase programmi endine juht Luis Elizondo ütles 2017. aastal CNN-ile, et tema isiklikult usub, et „on väga mõjuvaid tõendeid, et me ei pruugi üksi olla”.