Värske statistika Hiinast: neljal viiest nakatunust ei ilmne ühtegi haigusele omast sümptomit

Tuntud meditsiiniajakirja British Medical Journal (BMJ) andmetel näitavad viimased uuringud Hiinas, et suurem osa koroonaviirusesse nakkustest on asümptomaatilised, mis tähendab, et neil ei ole isegi endal aimu, et nad võivad viirust ühiskonnas levitada, vahendab Aftonbladet.

Hiina ametivõimude võetud viimastest proovidest selgub, et neljal viiest inimesest, kellel koroonaviirus diagnoositi, ei olnud seni ilmnenud ühtki haigusele omast sümptomit.

Alates aprilli esimesest päevast on võetud proove inimestelt, kes on Hiinasse saabunud välismaalt. Tervishoiuametnikud kontrollivad lennujaamades riiki sisenejaid, kuna kardavad, et nad võivad põhjustada uue koroonaviiruse puhangu Hiinas.

Ajakirja andmetel selgus juba proovide võtmise esimesel päeval, et 166 inimesest, kes andsid nakkuse suhtes positiivse tulemuse, oli asümptomaatilisi nakkusekandjaid suisa 130.

Oxfordi ülikooli epidemioloog ja teadlane Tom Jefferson peab seesugust leidu oluliseks.

"Valim on väike, kuid rohkem teavet on tulemas. Ühtlasi pole selge, kuidas juhtumid tuvastati. Neid tulemusi saab siiski üldistada. Isegi kui tulemustes on 10-protsendiline veamäär, näitavad need numbrid, et viirus on levinud laialdasemalt kui varem arvasime, ütles Jefferson BMJ-le.

"Kui - ja ma rõhutan sõna "kui" - need tulemused on usaldusväärsed, tekib küsimus, miks kurat me nn isolatsioonirežiimi rakendame," sõnas ta.

Jeffersoni sõnul on üsna tõenäoline, et viirus on ringelnud kauem ja levib laiemalt, kui seni osati arvata. Ühtlasi tähendab see, et suur osa elanikkonnast on tõenäoliselt viirusega ka juba kokku puutunud.

Tulemused on siiski vastuolus veebruaris avaldatud Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) aruandega koroonaviiruse olukorra kohta Hiinas. Aruandes leiti, et kuigi selgeid numbreid ei ole, on asümptomaatiline nakatumine suhteliselt haruldane ega mõjuta märkimisväärselt viiruse leviku kulgu.