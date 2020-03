Vanglas nakatus koroonaviirusesse vägistaja ja endine Hollywoodi produtsent Harvey Weinstein

Weinstein mõisteti eelmisel kuul süüdi vägistamises ja seksuaalses kallaletungis ning määrati 23 aastaks vanglasse, vahendab BBC News.

Weinsteini hoitakse New Yorgi osariigis Buffalo lähedal Wende’i vanglas. Eile andsid seal positiivse koroonaviiruse proovi kaks kinnipeetavat, teatas anonüümseks jäänud ametnik Reutersile.

Powers ütles Reutersile, et mitmed vangla töötajad on karantiinis. Ta väljendas muret vanglaametnike pärast, kellel tema sõnul puudub kaitsevarustus.

Weinsteini advokaat Imran Ansari ütles, et kaitsemeeskonda on koroonaviiruse diagnoosist informeeritud.

„Võttes arvesse hr Weinsteini tervislikku seisundit oleme me loomulikult mures, kui see on nii, ja me jälgime olukorda tähelepanelikult,“ ütles Ansari.

Enne Wende’i saabumist oli Weinstein New Yorgi linnas Rikers Islandi vanglas ja haiglas, kus tal raviti südant ja rinnavalusid.

Weinstein mõisteti süüdi esimese astme kriminaalses seksuaalaktis assistent Miriam Haley vastu 2006. aastal ja kolmanda astme vägistamises lootustandva näitleja Jessica Manni vastu 2013. aastal.

Weinsteini on alates 2017. aasta oktoobrist seksuaalses väärkohtlemises süüdistanud kümned naised.

