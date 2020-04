Vandenõuteoreetikute liikumine Qanon hävitab mobiilimaste ja otsib maa alt pedofiilide baase

Alanud aasta jooksul on nn Qanoni võrgustiku järgijad korraldanud verise terrorirünnaku Saksamaal, üritanud rünnata New Yorgi sadamas seisvat haiglalaeva ja hävitanud Suurbritannias paarkümmend mobiilsidemasti. Eksperdid pelgavad, et see on alles algus, kuna alanud üleilmne kriis inspireerib fanaatikuid tegutsema ja iga rünnaku korraldanud üksikisik annab eeskuju järgmistele.

Tänavuses pandeemias või selle lavastamises on vandenõuteoreetikud hakanud süüdistama Bill Gatesi, viidates muuhulgas asjaolule, et Gatesi fond rahastab koroonaviiruse vaktsiini väljatöötamist. Ootamatuks patuoinaks on kujunenud aga ka mobiilside 5G-võrgustikud. Ajakirja Wired teatel sai see teooria alguse ühest Belgia perearstist, kes väljendas jaanuaris kohalikule lehele antud intervjuus faktidega kinnitamata arvamust, et 5G on inimorganismile kahjulik. Ajakirjanik juhtis tähelepanu, et juhtumisi asub ka tollal epideemia keskmes olnud Wuhanis palju 5G maste. Kas need võivad olla omavahel seotud? “Ma ei ole fakte kontrollinud, aga võib-olla küll,” vastas perearst.

Väide, et “meditsiiniteadlased” hoiatavad 5G-ga kaasneva nakkusohu eest, läks kõigepealt levima Belgia ja Hollandi sotsiaalmeedias ja siis juba kogu maailmas. Teiste seas jagavad vastavat materjali ka kuulsused ja “influentserid” eesotsas näitlejate Woody Harrelsoni ja John Cusackiga. Teooriat asus populariseerima ka Qanoni võrgustik, kus küsitakse, kas raadio- ja mobiilsidelained ei võigi olla kõigi epideemiate põhjustajaks.