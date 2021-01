Vandenõuteooria QAnon järgijaid tabas Trumpi vaikse lahkumisega ränk pettumus

Eile saabus karm reaalsus: Trump lahkus ametist ilma massiliste vahistamiste või muude võitudeta väidetava satanistide-pedofiilide-kannibalide eliidi, eriti demokraatide vastu, kelle vastu ta väidetavalt võitles, vahendab Reuters.

Selle asemel vannutati Joe Biden rahulikult ametisse, mis jättis terved leegionid QAnoni tulihingelisi toetajaid mõistatama, mis toimus.

Ühes enam kui 18 400 liikmega Telegrami kanalis olid QAnoni uskujad jagunenud kaheks. Ühed kutsusid endiselt „plaani usaldada” ja teised ütlesid, et tunnevad end reedetuna. „Nüüd on ilmselge, et meid on alt tõmmatud. Ei mingit plaani, ei Q-d, ei midagi,” kirjutas üks pettunu.

Mõned postitused viitasid teooriatele, et võimuhaaramine pidi toimuma enne inauguratsioonipäeva. Teised nihutasid tähtaegu taas edasi ja spekuleerisid, et Trump vannutatakse ametisse 4. märtsil.

„Kas kellelgi on aimu, mida me peaksime järgmiseks ootama või mis võiks olla järgmine samm?” küsis üks qanonlane, kelle sõnul taheti näha „suurt võitu” ja vahistamisi.

Atlantic Councili desinformatsiooni uurija Jared Holt ütles, et ta pole kunagi varem oma jälgitavates QAnoni kogukondades sellises ulatuses pettumust näinud.

„See on kogu see „usaldage plaani” asi. Q uskujad on lihtsalt lasknud end vedada ühe täitumata jäänud lubaduse juurest teise juurde. Kogu liikumine seatakse nüüd kahtluse alla,” ütles Holt.

Ühes teises QAnoni Telegrami kanalis viidi enne Bideni ametisse vannutamist läbi küsitlus 36 000 inimese hulgas ja see näitas, et üle 20% vastanutest ennustasid, et midagi ei juhtu ja Bidenist saab president. 34% uskus aga, et „sõjaväel ja Trumpil on plaan, mis teostub lähitulevikus”, kuigi tunnistati presidendivõimu üleminekut.

Anonüümne isik või isikud nimega „Q” alustas QAnoni liikumise aluseks saanud ähmaste postituste tegemist foorumis 4chan 2017. aastal, väites, et kuulub Trumpi administratsiooni ja tal on ligipääs suurimatele saladustele.

Järgijate arv kasvas koroonaviiruse saabumisega eelmisel aastal plahvatuslikult. Isoleeritult kodus istuvad inimesed said sellest teatava kogukonnatunde. Osalejaid õhutati tegema „oma uurimistööd” ja jagama avastusi ülejäänutega.