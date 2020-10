Vandaalitsemist Berliini muuseumides seostatakse vendenõuteoreetikutega: Merkel käivat seal inimesi ohverdamas

Muu hulgas Egiptuse sarkofaagid, kiviskulptuurid ja 19. sajandi maalid Pergamoni muuseumis, Vanas Rahvusgaleriis ja Uues Muuseumis said nähtavaid kahjustusi 3. oktoobri rünnakus, teatasid nädalaleht Die Zeit ja raadiojaam Deutschlandfunk eile, vahendab Guardian.

Uudist rünnaku kohta hoiti avalikkuse eest saladuses üle kahe nädala.

Preisi Pärandi Fond, mis muuseumisaare kollektsioone haldab, kinnitas teadete kohaselt, et objektid said kahjustusi. Berliini politsei teatas, et alustas juurdlust, aga ei kommenteeri praegu rünnakute võimalikku motiivi.

Saksa meedia on seostanud rünnakuid koroonaviiruse eitajate viimastel kuudel sotsiaalmeedias levitatavate vandenõuteooriatega.

Üks selline teooria väidab, et Pergamoni muuseum on „ülemaailmse satanismi” kese, sest seal asub Vana-Kreeka Pergamoni altari rekonstruktsioon.

Endine tuntud vegankokk Attila Hildmann, kellest on saanud Saksamaa tuntuim QAnoni vandenõuteooria pooldaja, postitas augustis ja septembris Telegrami sõnumeid, milles väitis, et Saksamaa liidukantsler Angela Merkel kasutab altarit inimeste ohverdamiseks.

Eile õhtul postitas Hildmann, kellel on Telegramis üle 100 000 jälgija, lingi Deutschlandfunki artiklile ja kirjutas: „Fakt! See on Baali (Saatana) troon.”