Väljaanne Republic: Anton Vaino perele kuulub 1,6 miljardi rubla väärtuses kinnisvara

Kinnisvaraobjektide nimekirjas mainib väljaanne korterit Moskvas, Bolšaja Jakimanka 26, mille omanikud on Vaino isa ja vanaisa (104,4 ruutmeetrit, hind 55,4 miljonit rubla ehk 789 000 eurot), vahendab Meduza.

Samuti kuulub Vainode perekonnale korter Moskva Runovski põiktänav 5 (85,4 ruutmeetrit, hind 32 miljonit rubla ehk 456 000 eurot). Selle sai Vaino Moskva võimudelt 2006. aastal ja kinkis selle kolm aastat hiljem Galina Petrovna Šulenkovale, kes Republicu andmetel on tema ämm.

Kolmas ja kõige kallim korter asub „Dom na Tišinkes” (155,5 ruutmeetrit, hind 115 miljonit rubla ehk 1,6 miljonit eurot). See on kirjutatud Vaino naise Jelena Šulenkova ja poja Aleksandr Vaino nimele. Naabrid on presidendiadministratsiooni töötajad, mitu kuberneri, peaprokuröri asetäitja Nikolai Vinnitšenko ja Venemaa Välisluureteenistuse (SVR) juht Sergei Narõškin.

Vaino naisele kuulus 2012. aastal mõned kuud ka krunt kahe majaga Barvihhas. Hind umbes 500 miljonit rubla (7,1 miljonit eurot). Selle kinnisvara müüs Šulenkova Tatjana Erikovna Ježevskajale, kes peaks olema Vaino emapoolne tädi. Ježevskajale kuulub ka korter Moskva kesklinnas pindalaga 172,5 ruutmeetrit, mis maksab 115 miljonit rubla (1,6 miljonit eurot).

Lisaks sellele on Vainode perekonnal kolm maatükki ja kaks maja Pirogovos Kljazma veehoidla ääres. Üht maja pindalaga 214,5 ruutmeetrit Vaino deklaratsioonis näidatud ei ole. Kinnisvara hind kokku on umbes 800 miljonit rubla (11,4 miljonit eurot).