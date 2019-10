Väljaanne Aftonbladet: Stockholmi Arlanda lennuväljal plahvatas lennukil mootor

Vahejuhtum leidis aset veidi enne kella 20. Ühest lennukist hakkas ootamatult tossu tulema - nimelt süttis üks lennuki kahest mootorist. Aftonbladet kirjutab, et mootor plahvatas.

Tegu on mudeliga Saab 340, mis on kahe turbopropellermootoriga lähiliini reisilennuk. Hetkel on teada, et lennuk seisis veel värava juures ja valmistus peagi õhku tõusma. Kokku viibis pardal 25 inimest, kes evakueeriti. Teadaolevalt keegi viga ei saanud.

Päästjad panid tulele kiiresti piiri, aga lennuk sai tõsiselt kahjustada. Lennujaamast kinnitati väljaannetele, et olukord on kontrolli all ning teisi lende õnnetus ei mõjuta.

Antud lennuk kuulub firmale Air Leap ja sihtpunktiks oli Karlstad. Firma esindaja sõnas Expressenile, et neil pole hetkel aimugi, mis õnnetuse põhjustas. Ta lubas, et see selgitatakse välja ning vabandas reisijate ees.