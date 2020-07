Valitsusvastased protestid on hakanud levima ka teistesse Venemaa Kaug-Ida linnadesse

Habarovskist alguse saanud meeleavaldused on levinud ka teistesse ümberkaudsetesse linnadesse nagu Vladivostoki, Birobidjani ja Komsomolskisse, kus on tulnud keskvõimude vastu protesti väljendama tuhandeid inimesi, vahendab Siberian Times.

Aktsioonidest suurim leidis endiselt aset 600 000 elanikuga Habarovskis, kus on tänavatel kümned tuhanded inimesed, eirates võimude hoiatusi, et kogunemised on ebaseaduslikud ja võivad vallandada koroonaviiruse teise laine.

Habarovski krai kuberner Furgal vahistati 9. juuli hommikul oma kodu juures Habarovskis. Teda süüdistatakse ärimeeste mõrvade korraldamises aastatel 2004-2005. Sama juurdluse raames on vahistatud veel neli inimest. Furgal ei ole oma süüd tunnistanud. Uurimiskomitee nimetas Furgali vahistamist muu seas Kaug-Ida dekriminaliseerimiseks. Kriitikud näevad vahistamises aga keskvõimude katset vabaneda nendega opositsioonis olevast populaarsest poliitikust.

Juhul, kui mees mõistetakse süüdi, võidakse teda karistada kuni eluaegse vangistusega.

2018. aastal võitsid niinimetatud „süsteemse opositsiooni” kandidaadid regionaalvalimistel Kremli kandidaate. Üks neist oli ka LDPR-i esindav Furgal. LDPR-i esimees Vladimir Žirinovski teatas riigiduumas, et Vene võimud on hakanud tegutsema „nagu Stalini ajal”, ja ähvardas oma fraktsiooni parlamendist välja viia.

10. juulil jäeti Furgal kaheks kuuks vahi alla.

Jätkuvad protestid, mis asuvad kaugel Venemaa pealinnast, on harvaesinev avalik vastuhakk Kremlile ja toimuvad pärast vastuolulist üleriigilist hääletust, mis pani aluse president Vladimir Putini võimul püsimiseks kuni 2036. aastani.

Võimud: ärge unustage õigust vaikusele

Ametivõimud on protestidest häiritud. Piirkonna juht ja linnapea nõudsid rahunemist ja ütlesid, et sellised protestid on ebaseaduslikud ning võivad levitada koroonaviirust.

Habarovski krai võimud kutsusid sel nädalal elanikke seoses massimeeleavaldustega mitte alluma provokatsioonidele ega korraldama rahutusi kuberner Furgali vahistamise pärast. Teade üleskutsega „mitte lasta end ära kasutada” avaldati regiooni valitsuse ametlikul veebilehel.