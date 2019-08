Valitsuse lennukiga pereliikmeid sõidutanud Poola parlamendi spiiker astus tagasi

Meedia avastas suvel, et Kuchciński on enam kui 100 korral kasutanud reisideks valitsuse lennukit, kus juures vähemalt 23 korral võeti lendudele kaasa ka pereliikmed. Kuchciński kinnitusel pole ta ühtegi seadust rikkunud ning sagedaste lendude põhjuseks oli parlamendispiikri tihe töögraafik. Muu hulgas kasutas ta valitsuse lennukit näiteks pereliikmetega koos sulgpallivõistlusele ja sügisele lõikusfestivalile lendamiseks. Esmaspäeval esines spiiker avaliku vabandusega, kuid plaanis esialgu ametis jätkata.

Neljapäeval tehtud avalduses kordas Kuchciński, et pole seadust rikkunud, kuid astub tagasi, kuna avalikkus andis tema reisidele negatiivse hinnangu. Ajalehe Super Express eile ilmunud küsitluse järgi arvas kaks kolmandikku poolakatest, et spiiker peaks tagasi astuma. Lendude suhtes on uurimist alustanud ka prokuratuur.

13. oktoobris toimuvad Poolas parlamendivalimised. „Tekkis oht, et alles hiljuti PiS-i toetama hakanud valijad pöörduvad erakonnast ära ja partei kaotab parlamendis praeguse enamuse,” ütles Reutersile Varssavi ülikooli politoloog Rafał Chwedoruk. „Seetõttu otsustati, et spiikril tuleb minna lasta.”